Sky - Il Milan non si limita a Vasquez: contatti col PSG per un altro portiere

Contatti in corso tra il Milan e il Paris Saint-Germain per Sergio Rico.

Contatti in corso tra il Milan e il Paris Saint-Germain per Sergio Rico. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club rossonero vorrebbe il portiere in prestito per 6 mesi, fino dunque al termine di questa stagione. Il portiere dei francesi è chiuso da Donnarumma e Keylor Navas e per questo motivo potrebbe partire in questo mese per trovare spazio.