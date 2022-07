Sky - Il Torino insiste per Nandez (che piace al Napoli): vuole chiudere in tempi stretti

Il Torino è molto attivo sul mercato e punta a chiudere al più presto possibile per l'arrivo dell'uruguaiano Nahitan Nandez dal Cagliari

Il Torino è molto attivo sul mercato e punta a chiudere al più presto possibile per l'arrivo dell'uruguaiano Nahitan Nandez dal Cagliari. Negli ultimi tempi - riferisce Sky Sport - non sono stati registrati dei reali passi in avanti, ma la trattativa resta assolutamente in piedi, anzi, il Toro insiste per averlo.