Sky - Il Verona perde un altro pezzo verso il Napoli: domani Caprari saluta (ma resta in A)

Le cifre dell’affare si aggirano tra i 6 e i 7 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Monza scatenato in questa sessione di mercato. Stando a quanto riportato da Sky Sport, è prevista domani la chiusura dell'affare che porterà Gianluca Caprari in Lombardia. Le cifre dell’affare si aggirano tra i 6 e i 7 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.