Sky - Incredibile Lega: focolaio al Toro, ma martedì con la Lazio si deve giocare

Lazio-Torino, in programma martedì prossimo, dovrebbe disputarsi regolarmente nonostante il focolaio in casa Toro. A riportarlo è il giornalista di Sky Sport, Alessandro Alciato, che informa su Twitter come la gara del turno infrasettimanale di Serie A attesa all'Olimpico di Roma dovrebbe svolgersi nonostante il cluster da ben dieci positivi nel gruppo squadra granata che ha già costretto a rinviare la partita di venerdì scorso col Sassuolo.

Lazio-Torino: si va verso la disputa regolare #Covid19 @SkySport — Alessandro Alciato (@AAlciato) February 28, 2021