Sky - Infortunio Dybala, prime sensazioni positive: le ultime

Ancora un problema fisico per l'attaccante della Roma Paulo Dybala. L'argentino, intorno alla metà del primo tempo con la Fiorentina, per provare ad anticipare un avversario sul pallone è scivolato in modo rovinoso rimediando un fastidio al flessore della coscia sinistra. Il numero 21 giallorosso ha provato a rimanere in campo, arrendendosi poi e tornando in panchina sconsolato e sostituito da Azmoun.

Le ultime sull'infortunio. Come riferito dal giornalista di Sky Sport Angelo Manginate nel post-partita, le prime sensazioni che filtrano sono positive. Tuttavia, per avere un quadro più dettagliato sul suo infortunio bisognerà aspettare gli esami strumentali.