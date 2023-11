Sky - Inter, Bastoni a forte rischio per la trasferta di Napoli: l’esito degli esami

Non cambia, dunque, l'orizzonte temporale del suo rientro: Bastoni salterà certamente le sfide con Juventus e Benfica.

Nessuna sorpresa: gli esami ai quali si è sottoposto in mattinata il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni hanno accertato la lieve lesione muscolare al polpaccio rimediata a Coverciano con la Nazionale italiana.

Non cambia, dunque, l'orizzonte temporale del suo rientro: Bastoni salterà certamente le sfide con Juventus e Benfica. Verrà effettuato un tentativo per rimetterlo a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Napoli, anche se l'obiettivo più plausibile, ad oggi, è il match interno con l'Udinese. Lo riferisce Sky Sport.