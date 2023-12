Sky - Inter, Bastoni non ce la fa: è out per Napoli

Nel collegamento in diretta da Appiano Gentile, la redazione di Sky Sport ufficializza un forfait della squadra di Simone Inzaghi in vista di Napoli-Inter.

TuttoNapoli.net

Nel collegamento in diretta da Appiano Gentile, la redazione di Sky Sport ufficializza un forfait della squadra di Simone Inzaghi in vista di Napoli-Inter. Come spiega l'emittente satellitare, Alessandro Bastoni ha svolto tutto l'allenamento a parte e non partirà per Napoli insieme a Benjamin Pavard

Estrema cautela sul difensore della Nazionale, dunque: Bastoni è out e dovrebbe rientrare con l'Udinese (9 dicembre). Simone Inzaghi, come confermano i colleghi, schiererà lo stesso undici visto con la Juventus: in difesa Darmian e Acerbi ai lati di de Vrij.