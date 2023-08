Sky - Inter-Bayern, accordo raggiunto per Pavard: le cifre (elevate) dell’affare

Accordo tra Inter e Bayern Monaco: il difensore francese Benjamin Pavard sbarcherà a Milano per una cifra superiore ai 30 milioni di euro.

Accordo tra Inter e Bayern Monaco: il difensore francese Benjamin Pavard sbarcherà a Milano per una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Questa la base fissa che i bavaresi incasseranno per il trasferimento del transalpino, mentre ulteriori due milioni potrebbero andare ad arricchire l'accordo come bonus, stando a quanto rivela la redazione di Sky. Per ottenere l'ok dunque i nerazzurri hanno dovuto alzare leggermente la proposta fatta qualche giorno fa, mentre il Bayern ora dovrà trovare il sostituto per ottenere il via libera anche da Tuchel.