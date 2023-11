Sky - Inter, Inzaghi pensa già al Napoli: in Champions schiererà tutte le riserve!

L'Inter giocherà domani contro il Benfica in casa e le serviranno punti per continuare a puntare alla vetta del girone di Champions League.

L'Inter giocherà domani contro il Benfica in casa e le serviranno punti per continuare a puntare alla vetta del girone di Champions League. Ciononostante Simone Inzaghi sembra intenzionato a fare un massiccio turnover in questa partita, al fine di preservare alcuni titolari per il big match di campionato con il Napoli, domenica prossima.

A riferirlo è Sky Sport, secondo cui potrebbe giocare Audero e non Sommer in porta, Bisseck in difesa con Acerbi e de Vrij, Darmian e Carlos Augusto al posto di Dumfries (infortunato) e Dimarco sulle fasce e davanti la coppia di riserva Sanchez-Arnautovic. Rotazioni anche in mediana, dove cambieranno tutti: da Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan a Frattesi-Asllani-Klaassen.