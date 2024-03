Sky - Inter, le ultime da Appiano Gentile: col Napoli possibili 3-4 cambi

L'Inter si prepara alla sfida di domenica sera contro il Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter si prepara alla sfida di domenica sera contro il Napoli. Come riferito da Sky Sport dovrebbero esserci almeno 3-4 cambi nell'undici di partenza scelto da Simone Inzaghi per il posticipo della 29ª giornata di Serie A. La seduta odierna servirà per capire chi ha più bisogno di riposo in seguito alla fatica accumulata nella battaglia persa al Civitas Metropolitano.

A centrocampo il maggior indiziato è Mkhitaryan, con Frattesi in rampa di lancio ma in cabina di regia potrebbe esserci spazio anche per Asllani qualora si decidesse di lasciare inizialmente fuori Calhanoglu. Acerbi e Darmian sono destinati a ritrovare una maglia da titolare, per il resto tutto confermato con Dimarco a sinistra e la Thuram-Lautaro davanti. Out Arnautovic e Carlos Augusto, oltre ai lungodegenti Cuadrado e Sensi.