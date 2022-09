Sky - Inter, Lukaku vola in Belgio: le ultime sul suo infortunio e il recupero

Il viaggio è stato concordato con lo staff medico e la dirigenza dell’Inter.

Romelu Lukaku vola in Belgio. Come riportato da Sky Sport, in accordo con l’Inter l’attaccante ha deciso di partire alla volta del suo Paese natale per proseguire l’iter riabilitativo dopo l’infortunio muscolare accusato prima della Cremonese. Il calciatore avrà così modo di condividere i progressi fatti con lo staff medico dei Diavoli Rossi. Il viaggio è stato concordato con lo staff medico e la dirigenza dell’Inter. Il calciatore resterà in Belgio per qualche giorno, con la speranza di poterlo rivedere in campo prima della sosta prevista a fine mese.