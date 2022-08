Sky - Inter, Marotta può accontentare Zhang: cessione in extremis per Gosens

Il Bayer Leverkusen fa sul serio per Robin Gosens.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bayer Leverkusen fa sul serio per Robin Gosens. Secondo quanti riportato da Sky Sport, Devin Ozek, dirigente del club tedesco, è arrivato a Milano per trattare con i nerazzurri. La volontà del club tedesco sarebbe quella di prendere l'esterno tedesco dall'Inter in prestito a 2 milioni con obbligo di riscatto a determinate condizioni a 28 milioni.