Sky - Inter, problemi per Mkhitaryan: le ultime sulle sue condizioni

All'inizio del secondo tempo Inzaghi è stato costretto a fare il primo cambio togliendo dal campo Mkhitaryan per far posto a Gagliardini

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

All'inizio del secondo tempo contro il Sassuolo, Simone Inzaghi è stato costretto a fare il primo cambio togliendo dal campo Mkhitaryan per far posto a Gagliardini. L'armeno, uscito in via precauzionale, è andato direttamente negli spogliatoi senza passare per la panchina e secondo quanto riporta SkySport per lui si parla di un principio di lombalgia. Da valutare ovviamente le sue condizioni nei prossimi giorni.