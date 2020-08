Colpo a sorpresa per la Juventus che si avvicina a Weston McKennie dello Schalke 04. I bianconeri sarebbero in chiusura per l'acquisto in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 18 milioni per il centrocampista statunitense classe '98. A riportarlo è Sky Sport.