Sky - Juve, incontro dirigenza-Allegri: tecnico non a rischio ma lo 0-4 non è piaciuto

Al termine della sconfitta contro l'Atletico Madrid per 4-0, i dirigenti della Juventus hanno avuto un summit con Massimiliano Allegri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della sconfitta contro l'Atletico Madrid per 4-0, i dirigenti della Juventus hanno avuto un summit con Massimiliano Allegri, come riporta Sky Sport. Il risultato evidentemente non è piaciuto soprattutto per la forbice, che non può passare inosservata. Sarebbe però un semplice colloquio tra le parti, con il tecnico non a rischio.