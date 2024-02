Sky - Juve, ipotesi Danilo a centrocampo a Napoli: in caso di forfait si riducono le opzioni

Se Danilo non dovesse recuperare per la gara contro il Napoli, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe un'opzione in meno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Se Danilo non dovesse recuperare per la gara contro il Napoli, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe un'opzione in meno per ovviare all'emergenza a centrocampo. A riferirlo è Sky Sport.

Infatti, spostare il numero 6 bianconero in mezzo al campo era una delle soluzioni al vaglio. Ma se non dovesse farcela a quel punto le ipotesi sarebbero solo due ovvero mettere Alcaraz e Miretti al posto di Rabiot e McKennie oppure spostare Cambiaso mezzala con il numero 20 juventino in panchina.