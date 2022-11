Sky - Juventus, chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Agnelli, il club e altri 11 uomini

Dopo le dimissioni dell'intero CdA bianconero, stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, i pm torinesi hanno depositato le richieste di rinvio a giudizio

Continua il terremoto in casa Juventus. Dopo le dimissioni dell'intero CdA bianconero, stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, i pm torinesi hanno depositato le richieste di rinvio a giudizio per 12 uomini sotto inchiesta e per il club. Si tratta di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici, Re, Bertola, Cerrato, Gabasio, Roncaglio, Vellano, Boschetti e Grossi. Oltere alla stessa Juventus come persona giuridica.