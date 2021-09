Sky - Juventus, Dybala può tornare con lo Zenit: tempi più lunghi per Morata

Quando torneranno a disposizione di Massimiliano Allegri Paulo Dybala e Alvaro Morata? Questa è la grande domanda che tutti i tifosi della Juventus si stanno facendo dopo gli infortuni patiti dai due nella gara di ieri contro la Sampdoria e secondo quanto riportato da Sky Sport entrambi torneranno dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, come annunciato anche dallo stesso tecnico bianconero nel post gara. Sospiro di sollievo però per la Joya, visto che i controlli di questa mattina avrebbero escluso lesioni. L'argentino potrebbe tornare in panchina già alla prima gara dopo lo stop dei campionati nella sfida contro la Roma, con il giocatore che punta a tornare tra i titolari in Champions League contro lo Zenit il prossimo 20 ottobre.

Discorso diverso invece per Alvaro Morata. Per lo spagnolo i tempi di recupero dovrebbero essere più lunghi, con lo spagnolo che difficilmente tornerà tra i convocati per la gara contro i russi, la terza del girone della massima competizione europea.