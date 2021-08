Sky - L’Inter alza il muro per Lukaku: rifiutata super-offerta del Chelsea, le cifre

L’Inter nelle scorse ore ha rifiutato una super-offerta del Chelsea per Romelu Lukaku. La redazione di Sky Sport fa sapere che il club inglese ha offerto 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso per il belga. Lukaku ad oggi non ha dato segnali di apertura per il suo eventuale ritorno in Premier League. Il Chelsea potrebbe tornare all'attacco perché vuole riportarlo a Stamford Bridge. Saranno decisive le prossime mosse dei Blues, oltre alla volontà del giocatore.