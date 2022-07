Sky - L'ultima pazza idea del Monza è Cavani: contatti in corso. Petagna pista più concreta

Piste più concrete portano ai nomi di Pinamonti dell'Inter e Petagna del Napoli, senza accelerazioni registrate in entrambi i casi.

L'ultima pazza idea del Monza è Edinson Cavani. Il Matador si è liberato dal Manchester United e negli ultimi tempi è stato vicino alla Salernitana, anche se poi non è andata in porto la trattativa. Così il club di Silvio Berlusconi pensa all'uruguaiano per l'estate, spiega Sky Sport. Ci sono già stati contatti fra Galliani e gli intermediari dell'attaccante. Adesso c'è da capire se il giocatore valuterà concretamente questa proposta. Piste più concrete portano ai nomi di Pinamonti dell'Inter e Petagna del Napoli, senza accelerazioni registrate in entrambi i casi.