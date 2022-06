Sky - La Cremonese rivuole Gaetano: incontro con l'agente per capire margini di manovra

Dopo la promozione in Serie A la Cremonese vorrebbe trattenere Gianluca Gaetano, di proprietà del Napoli ma in prestito ai grigiorossi nella scorsa stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

