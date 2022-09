Sky - Lazio, la probabile formazione contro il Napoli: ballottaggio a centrocampo

Vigilia di Lazio e Napoli, gara in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma

Vigilia di Lazio-Napoli, gara in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarri dovrà valutare le condizioni di Pedro, che non si sta allenando a causa dei soliti problemi alle caviglie, in dubbio la sua convocazione. Torna a disposizione, invece, Elseid Hysaj.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio scenderà in campo contro il Napoli con il solito 4-3-3. Tra i pali confermato Provedel, davanti a lui pronta la linea a quattro formata da Lazzari, Patric, Romagnoli e Adam Marusic. A centrocampo Cataldi al centro con Milinkovic-Savic mezzala di destra. Ballottaggio tra Vecino e Luis Alberto per l'ultimo posto in mezzo al campo, in avanti il tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.