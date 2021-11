Sky - Lazio, mercoledì nuovi controlli per Immobile: cercherà di recuperare per il Napoli

Da Sky Sport arrivano le ultime relative a Ciro Immobile, che ha lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale per un problema fisico. Come riportato dall’emittente, l’attaccante si è sottoposto a una nuova risonanza magnetica dalla quale è emersa una lesione di basso grado al polpaccio sinistro, già comunque in miglioramento. L'attaccante si sottoporrà a nuovi controlli mercoledì, ma difficilmente sarà in campo sabato prossimo contro la Juventus. Verso il forfait anche per l'impegno infrasettimanale di Europa League. L'obiettivo dell'attaccante biancoceleste è tornare a disposizione di Sarri per la successiva sfida di campionato col Napoli, in programma il 28 novembre al Maradona.