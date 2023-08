Sky - Lukaku alla Roma, è fatta: domani sarà in Italia per le visite mediche

Tutto confermato, Romelu Lukaku sta per diventare un nuovo giocatore della Roma.

Tutto confermato, Romelu Lukaku sta per diventare un nuovo giocatore della Roma. Dopo l'accordo trovato tra le parti nelle ultimissime ore, anche i dettagli rimanenti sono in via di definizione. Al Chelsea andranno 5 milioni per il prestito del giocatore, che percepirà 7,5 milioni di ingaggio.

Domani a Roma.

Insomma, il blitz londinese odierno della dirigenza della Roma al gran completo ha portato i frutti sperati, tanto che domani alle 17 - riporta Sky Sport - l'attaccante belga classe '93 è atteso a Roma con un volo privato dello stesso Dan Friedkin. Poi viste mediche e tutto l'iter prima della firma.