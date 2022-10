Sky, Mangiante svela: "Gioca Camara per andare su Lobotka. L'altra mossa di Mou è su Kvara"

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha riferito ai microfoni dell'emittente satellitare le ultime sulla formazione della Roma che stasera affronterà il Napoli.

© foto di Alberto Fornasari

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha riferito ai microfoni dell'emittente satellitare le ultime sulla formazione della Roma che stasera affronterà il Napoli: "Gioca Camara e non Matic, sarà lui ad alzarsi dalla linea del centrocampo a cinque per andare a prendere Lobotka, così come era già successo a Genova contro il regista della Samp Villar. L'altra mossa tattica di Mourinho è per fermare Kvaratskhelia attraverso la gabbia Mancini-Zalewski. Gioca il polacco e non Karsdorp perché è più pronto e soprattutto più bravo nella fase difensiva. Non trascuriamo Pellegrini che a centrocampo farà da raccordo all'attacco, dove Zaniolo giocherà da seconda punta accanto accanto ad Abraham. La Roma in avanti proverà a sfruttrare soprattutto le palle inattive".