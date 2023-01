Sky - Manovra stipendi, l'inchiesta si chiude in settimana: cosa rischia la Juve

L'inchiesta riguardante la cosiddetta "manovra stipendi" in casa Juventus dovrebbe chiudersi in settimana, a meno di richiesta di proroga

L'inchiesta riguardante la cosiddetta "manovra stipendi" in casa Juventus dovrebbe chiudersi in settimana, a meno di richiesta di proroga: come riportato da "Sky Sport", il club bianconero, in questo caso, rischia la violazione dell'articolo 31, che riguarda gli illeciti in materia gestionale ed economica e disciplina in particolare gli accordi coi calciatori. Con il processo che dovrebbe svolgersi a fine marzo, la Juve rischia dall'ammenda alla penalizzazione in classifica, fino, nei casi più estremi, alla retrocessione in Serie B.