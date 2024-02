Sky - Milan, ballottaggio Bennacer-Adli per il Napoli: favorito l'algerino

Il Milan si preparando per la sfida casalinga, in programma domenica sera, contro il Napoli.

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan si preparando per la sfida casalinga, in programma domenica sera, contro il Napoli. A Milanello ci sono novità dall'infermeria sugli infortuni di Thiaw, Tomori e Kaluku, come riporta Sky Sport.

Migliorano sempre di più le condizioni di Malick Thiaw. Salvo colpi di scena, dovrebbe tornare a disposizione di Pioli con qualche giorno d'anticipo, ma non prima di Milan-Rennes del 15 febbraio. Discorso diverso, invece, per Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. I due centrali, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, non dovrebbero rientrare prima di fine febbraio.

Per il posticipo contro il Napoli, a causa della squalifica di Reijnders, Pioli riflette sulla possibilità di poter schierare dal primo minuto Bennacer. L'algerino, rientrato dalla Coppa d'Africa e subentrato contro il Frosinone, si candida per una maglia da titolare. Non si esclude, però, l'ipotesi che porta ad Adli. I prossimi allenamenti saranno decisivi per sciogliere il dubbio in mezzo al campo.