Sky - Milan, Brahim Diaz: probabile panchina con l'Empoli per essere al top col Napoli

Allenamento in vista della gara contro l'Empoli per Brahim Diaz, che nella giornata di oggi ha svolto un allenamento personalizzato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento in vista della gara contro l'Empoli per Brahim Diaz, che nella giornata di oggi ha svolto un allenamento personalizzato. Il protagonista della sfida al Maradona, con un gol e un assist prima di lasciare il campo ad inizio ripresa, è rimasto a margine ma solo per precauzione e contro l'Empoli ci sarà, nonostante il problema agli adduttori. Pioli intende gestirlo per averlo al massimo della condizione mercoledì prossimo, quando il Milan riaffronterà il Napoli nel quarto d’andata in Champions.