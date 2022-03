Sky - Milan, Ibra si allena in gruppo: si va verso la convocazione per Napoli

Si va verso la convocazione di Zlatan Ibrahimovic per la sfida di domani contro il Napoli al Maradona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si va verso la convocazione di Zlatan Ibrahimovic per la sfida di domani contro il Napoli al Maradona. Come riporta Sky Sport, l'attaccante rossonero ha svolto la rifinitura interamente in gruppo. Assente dal 23 gennaio scorso nella partita contro la Juventus, il problema al tendine e il polpaccio ko lo hanno tenuto fuori dal campo per quattro gare di campionato e due di Coppa Italia. L'ultima parola spetterà a Pioli, che interverrà in conferenza stampa alle 14.30.