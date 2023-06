Sky - Milan, niente Thuram: contatti con l'Udinese per Samardzic (che piace al Napoli)

Il Milan è in contatto con l'Udinese per Lazar Samardzic.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Milan è in contatto con l'Udinese per Lazar Samardzic. Sfumato Thuram, oramai ad un passo dall'Inter, i rossoneri non sono comunque rimasti fermi e hanno avviato con l'Udinese la trattativa per il centrocampista rivelazione dell'ultima stagione.

Il suo eventuale arrivo andrebbe a rinforzare quel centrocampo a disposizione di Pioli che da poche ore è orfano di Sandro Tonali. Su Samardzic, da tempo, è vigile anche il Napoli per l'eventuale sostituzione di Zielinski. A riferirlo è Sky Sport.