Sky - Milan, Pioli pensa ad un cambio tattico: a Napoli possibile ritorno alla difesa a 4

Contro il Napoli al Maradona, il Milan di Stefano Pioli potrebbe fare un ritorno al passato. L'allenatore rossonero, infatti, vista l'assenza in difesa di Pierre Kalulu, che ha rimediato una lesione al polpaccio destro, potrebbe scegliere di tornare a schierare la difesa a quattro. Con Simon Kjaer che non convince il tecnico di Parma, la squadra sarebbe disposta in campo con il 4-2-3-1. Difesa, quindi, composta da Calabria a destra, Theo Hernandez a sinistra, Thiaw e Tomori centrali. A riportarlo è Sky Sport.