Sky - Milan, spunta Conceicao: sta per lasciare il Porto nonostante il rinnovo

Come riportato da Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, il Milan, dopo aver valutato il profilo di Paulo Fonseca nei giorni scorsi, ha avuto dei contatti con Sergio Conceicao, allenatore del Porto, vicino al Napoli nel 2022 prima dell'arrivo di Spalletti.

L'allenatore è orientato a lasciare il club portoghese: Conceicao, infatti, era stato uno dei promotori per l'elezione di Pinto da Costa come presidente del Porto, alla fine vinte da Villas Boas. La sua situazione, dunque, è abbastanza problematica nonostante abbia da poco rinnovato fino al 2028. Nel suo contratto, inoltre, c’è una clausola che gli permetterebbe di liberarsi se non ci dovessero essere i presupposti per continuare col Porto.