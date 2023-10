Sky - Milan, tegola Chukwueze: i tempi di recupero

L'esterno offensivo del Milan Samuel Chukwueze è rientrato nelle scorse ore a Milanello dopo gli impegni con la Nazionale nigeriana.

L'esterno offensivo del Milan Samuel Chukwueze è rientrato nelle scorse ore a Milanello dopo gli impegni con la Nazionale nigeriana. Il giocatore si è procurato, come spiegato dalla società rossonera, un infortunio muscolare che gli esami strumentali hanno rivelato essere una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra.

Una tegola di non poco contro per Stefano Pioli, non soltanto in vista del match contro la Juventus alla ripresa del campionato. L'ex Villarreal, infatti, secondo Sky Sport dovrà restare fermo ai box per almeno 1 mese.