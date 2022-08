Sky - Paredes si avvicina alla Juve: ora il PSG accelererà per Fabian?

Non solo Arkadiusz Milik, la Juventus si avvicina anche a Leandro Paredes

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Non solo Arkadiusz Milik, la Juventus si avvicina anche a Leandro Paredes. A riferirlo è Sky Sport che fa sapere che nelle ultime ore ci sono stati dei contatti proficui tra la Juventus e il PSG che hanno sbloccato la trattativa. Le due società stanno imbastendo la trattativa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo se i bianconeri dovessero raggiungere determinati obiettivi come per esempio la qualificazione in Champions.