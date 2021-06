Sky - Pirlo dice no a Ferrero: ha rifiutato la panchina della Samp

Andrea Pirlo, ex tecnico della Juventus, avrebbe rifiutato la panchina della Sampdoria. Secondo quanto riportato dai colleghi di "Sky Sport", il tecnico bresciano avrebbe declinato l'offerta del presidente Ferrero in quanto non convinto particolarmente del progetto tecnico del club.

Pirlo, a questo punto, continua ad aspettare la giusta chiamata per poter tornare in sella dopo la discreta stagione sulla panchina della Juve, stagione che ha portato in dote ai bianconeri la Supercoppa e la Coppa Italia.