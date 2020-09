Sky - Roma, altro affare con la Juventus: accordo per l'esubero De Sciglio

L’affondo decisivo è arrivato nella giornata di oggi: la Roma ha trovato l’intesa con il Verona per Kumbulla sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio: "In queste ore il club giallorosso ha avanzato l’offerta anche all’agente del giocatore, che sta parlando con proprio ora con Kumbulla: entro domani mattina arriverà la risposta definitiva che consentirà di concretizzare l’accordo. Intanto a Roma è in arrivo un altro difensore: si tratta di Mattia De Sciglio. C’è un’intesa di massima tra il club giallorosso e la Juventus, a prescindere dall’operazione Dzeko. È questa la novità di serata: finora infatti le trattative sembravano legate. Ora la Roma sta trattando con il giocatore: se De Sciglio accetterà l’offerta economica diventerà un nuovo giocatore giallorosso".