Sky - Roma, brutte notizie per Mourinho: Gasperini ha bloccato la cessione di Zapata

Non c'è pace per José Mourinho, che continua a veder sfumare tutte le trattative riguardanti il nuovo centravanti della sua Roma. Nonostante l'ottimismo dei giorni scorsi, è infatti saltata anche l'operazione che avrebbe portato Duvan Zapata in giallorosso a titolo definitivo. Dopo le aperture nel weekend di Percassi e della dirigenza, stando a quanto riporta Sky Sport è arrivato il no categorico di Gian Piero Gasperini alla partenza del colombiano.

Il motivo riguarda l'infortunio di El Bilal Touré, che lascia la Dea con gli uomini contati in attacco. Zapata resterà dunque in nerazzurro e si giocherà il posto da titolare con Scamacca.