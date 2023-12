Sky - Roma, cauto ottimismo per Dybala: dovrebbe rientrare in campo contro il Napoli

Come riferito da Sky Sport, l'argentino è in attesa degli esami strumentali che dovrebbero escludere lesioni.

Ancora un problema fisico per Paulo Dybala: intorno alla metà del primo tempo di Roma-Fiorentina, per provare ad anticipare un avversario sul pallone, l'argentino è scivolato in modo rovinoso rimediando un fastidio al flessore della coscia sinistra, come appreso da Vocegiallorossa.it. Il numero 21 ha provato a rimanere in campo, arrendendosi poi e tornando in panchina con aria visibilmente sconsolata, sostituito da Azmoun.

Come riferito da Sky Sport, l'argentino è in attesa degli esami strumentali che dovrebbero escludere lesioni. Si tratterebbe solo di un risentimento che lo terrà fuori contro Sheriff e Bologna, ma che dovrebbe rivederlo in campo contro il Napoli. Nelle previsioni, Dybala dovrebbe restare fermo 10 giorni secondo l'emittente satellitare. In ogni caso per Mourinho la situazione è molto difficile, specie davanti, visto il cartellino rosso diretto sventolato ieri da Rapuano a Lukaku dopo una rovinosa entrata contro la Fiorentina. Il belga rischia anche due turni di stop, eventualità che lo terrebbe fuori anche con il Napoli.