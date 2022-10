Sky - Roma, confermata la lesione per Dybala: stop dalle 4 alle 8 settimane, salterà il Napoli

Nella giornata di oggi, spiega Sky Sport, Paulo Dybala si è sottoposto ad una prima parte di esami strumentali.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di oggi, spiega Sky Sport, Paulo Dybala si è sottoposto ad una prima parte di esami strumentali. L’ecografia effettuata dalla Joya ha confermato la presenza di una lesione al quadricipite femorale della coscia destra, ma per capire il grado di tale problema servirà appunto attendere la risonanza magnetica prevista per domani. Solo a quel punto si capiranno le tempistiche per il rientro, anche se l'orizzonte di assenza va dalle 4 alle 8 settimane a seconda della gravità.