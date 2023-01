Sky - Roma, decisione già presa: Zaniolo salterà anche il Napoli, il motivo

Nicolò Zaniolo è praticamente sul mercato e salterà anche Napoli-Roma.

Nicolò Zaniolo è praticamente sul mercato e salterà anche Napoli-Roma. Lo conferma l'inviato Sky a Trigoria Angelo Mangiante ai microfoni dell'emittente satellitare: "Zaniolo non sarà convocato neanche per Napoli-Roma. Una scelta già condivisa con Mourinho, che avendo visto il calciatore al centro del mercato, e non concentrato, ha deciso di escluderlo fin quando il mercato sarà aperto. Questo è lo scenario attuale: Zaniolo in campo non ci sarà né a La Spezia né al Maradona contro il Napoli.