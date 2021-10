Sky - Roma, massiccio turnover in Europa: titolari risparmiati per il Napoli

L'allenatore della Roma José Mourinho, per la partita di domani di Conference League contro il Bodo/Glimt ricorrerà al turnover. Secondo Sky Sport, tantissimi cambi per i giallorossi che preserveranno i titolari per la sfida di domenica per il Napoli. Ballotaggio in difesa tra Mancini e Ibanez per giocare accanto a Kumbulla. Villar sarà impiegato sulla trequarti con il capitano El Shaaraway e Perez, mentre a guidare l’attacco Shomurodov sembra essere il preferito.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Calafiori; Cristante, Darboe; Perez, Villar, El Shaarawy; Shomurodov. All. Mourinho