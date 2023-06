Sky - Roma, Mourinho in bilico: vuole lo scudetto, ma servono garanzie

Collegato da Trigoria, Angelo Mangiante, giornalista Sky Sport, ha parlato del futuro di Mourinho

Collegato da Trigoria, Angelo Mangiante, giornalista Sky Sport, ha parlato del futuro di Mourinho: "Questo è un momento delicato, la Roma era ad un passo dalla Champions e ora rischia la Conference League. Mourinho deve entrare nella testa dei suoi giocatori. Per il futuro c'è tempo fino a domenica sera, poi Mourinho sparirà. I problemi della Roma, nel caso, diventerebbero molto più grandi e si rischia di perdere tempo nel programmare il domani.

Non è sicuro che Mourinho resti a Roma, le sue parole dopo il Siviglia sono un macigno. Lui non ha ancora deciso, per rimanere deve esserci un incontro con la Roma. Mourinho vuole alcune garanzie per vincere lo scudetto".