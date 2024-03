Sky - Roma, non preoccupa Dybala: giovedì sarà a disposizione a Brighton

Allarme rientrato in casa Roma, dopo l'uscita dal campo di Paulo Dybala nel corso del posticipo pareggiato con la Fiorentina.

© foto di www.imagephotoagency.it

Allarme rientrato in casa Roma, dopo l'uscita dal campo di Paulo Dybala nel corso del posticipo pareggiato con la Fiorentina. L'argentino è stato costretto ad abbandonare la contesa al 72' per un problema muscolare.

Sulle condizioni dell'argentino ha riferito le ultime ai microfoni dell'emittente satellitare il giornalista Sky Angelo Mangiante: "Come altre volte, Dybala si è fermato giusto in tempo appena ha avvertito il minimo problema. Nulla di preoccupante, sarà a disposizione giovedì per la trasferta di Brighton".