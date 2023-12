Sky - Roma, per Azmoun si teme la lesione. Le ultime su Dybala

Angelo Mangiante, giornalista Sky, ha riportato su Twitter gli aggiornamento sugli infortuni a Dybala e Azmoun.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Angelo Mangiante, giornalista Sky, ha riportato su Twitter gli aggiornamento sugli infortuni a Dybala e Azmoun: "In attesa di esami strumentali, Azmoun esce zoppicando dallo stadio: si teme lesione primo grado al polpaccio e stop 15-20 giorni. Per Dybala il problema al flessore sembra meno grave del previsto. Risentimento ma potrebbe non esserci lesione".