Sky - Roma, Zaniolo ufficialmente sul mercato: zero offerte in Italia, resta il Tottenham

Sky conferma che Nicolò Zaniolo è ufficialmente sul mercato.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sky conferma che Nicolò Zaniolo è ufficialmente sul mercato. Il giocatore Roma può partire già in questa sessione di mercato e il giocatore stesso è ormai sempre più convinto dell'idea di cambiare squadra, anche perché sul discorso rinnovo non ci sono novità e il rapporto con Mourinho non è decollato: in Italia non ci sono squadre che possano accontentare le richieste della Roma, mentre all'estero resta la possibilità Tottenham, che propone un prestito con diritto e obbligo condizionato.