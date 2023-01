Sky - Roma, Zaniolo va in Premier? Super offerta del Bournemouth, le cifre

Non solo Matias Vina. La Roma, riporta 'Sky', ha ricevuto un'offerta dal Bournemouth per Nicolò Zaniolo

Non solo Matias Vina. La Roma, riporta 'Sky', ha ricevuto un'offerta dal Bournemouth per Nicolò Zaniolo: 30 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita. Un'offerta molto vicina alle richieste del club giallorosso, che vuole 35 milioni di euro di parte fissa. Un'offerta che però difficilmente cambierà lo status quo: Zaniolo vuole il Milan o comunque un top club per il proseguo della sua carriera.