Sky - Salernitana ancora ko, possibile esonero bis per Nicola: i possibili sostituti

© foto di Nicola Ianuale

Si fa sempre più complessa la posizione di Davide Nicola sulla panchina della Salernitana dopo il ko contro l'Hellas Verona. Stando a quanto riportato da Sky Sport la società campana sta valutando un nuovo esonero per l'allenatore (dopo quello rientrato delle scorse settimane). Come possibili sostituti, i nomi presi in esame dalla società granata c'è Leonardo Semplici già contattato nelle scorse settimane e Vincenzo Montella, tecnico dell'Adana Demirspor in Turchia.