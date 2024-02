Sky - Salernitana, Liverani sarà il nuovo allenatore: i dettagli

La Salernitana adesso sembra aver individuato il nuovo nome per la panchina: si tratta di Fabio Liverani

Dopo la sconfitta contro l'Empoli è arrivato l'esonero per Filippo Inzaghi. La Salernitana adesso sembra aver individuato il nuovo nome per la panchina: si tratta di Fabio Liverani. Come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, l'ex Cagliari è atteso già domani in città per la firma del contratto.

Tra gli altri nomi sondati c'erano Davide Ballardini e Leonardo Semplici, ma entrambi non desideravano un ruolo di traghettatore e la loro richiesta era di un contratto da un anno e mezzo. Era spuntata anche l'idea Fabio Grosso, ma l'ex Frosinone rimane in pole per sostituire Dionisi in caso di esonero dalla panchina del Sassuolo.