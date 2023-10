Sky - Salernitana, riflessioni su Sousa: sogno Tudor, idee Inzaghi e Stramaccioni

In caso di esonero di Paulo Sousa, diverse opzioni sono valutate dai dirigenti della Salernitana.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale / TuttoSalernitana.com

Dopo il poker incassato dall'Inter e il ko di oggi della Salernitana a Monza per 3-0, la posizione di Paulo Sousa è sempre più in bilico. La dirigenza granata sta riflettendo, la decisione definitiva che è attesa per domani spetterà al presidente Iervolino.

I possibili sostituti. In caso di esonero di Paulo Sousa, diverse opzioni sono valutate dai dirigenti della Salernitana. Buone quotazioni per Filippo Inzaghi. Ci sono già stati contatti indiretti tra l'allenatore e i granata, a cui piace molto il suo profilo. Il presidente Iervolino ha pensato anche a Stramaccioni come possibilità. Altre figure di allenatori liberi in questo momento, come Iachini, Petkovic, Maran o Semplici, non sono state ancora approfondite. Il sogno impossibile è Igor Tudor, che non è però intenzionato ad accettare. Iervolino valuta anche di rinforzare la rosa sul mercato svincolati, che vede ancora liberi profili come quello di Soriano e altri calciatori stranieri. A riferirlo è Sky Sport.