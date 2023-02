Sky - Salernitana, Sousa supera la concorrenza: è il favorito per il dopo Nicola

Paulo Sousa è ora il favorito per la panchina della Salernitana

Paulo Sousa è ora il favorito per la panchina della Salernitana: superati Farioli, Iachini e Semplici, che restano comunque in lista. Contatti in corso in questi minuti tra la dirigenza della Salernitana e l’allenatore portoghese che in passato ha allenato anche la Fiorentina. Stando a Sky è lui ora il favorito per l'eredità di Nicola.